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    Лэмпард: Игроки «Челси» разочарованы тем, что не вырвали победу у «Аякса»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал феерическую ничью с «Аяксом» (4:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «В перерыве у меня было чувство, что мы пропустили несколько голов из-за разгильдяйства и нефарта. Но я видел, что мы все еще в игре. Мы, наверное, немного разочарованы тем, что не вырвали победу в последние десять минут.

    У нас очень сложная группа. С самого начала было понятно, что борьба будет напряженной. У нас осталось две игры, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы выполнить задачу», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    После четырех туров «Аякс», «Челси» и «Валенсия» набрали в группе Н по семь очков, у «Лилля» только один пункт. В следующем туре «Челси» сыграет на выезде с «Валенсией», а «Лилль» примет «Аякс». 0

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