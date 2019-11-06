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    «Боруссия» Д одержала волевую победу над «Интером»

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    Дортмундской «Боруссии» удалось переломить ход поединка и не только сравнять счет, но также вырвать победу в матче лиги чемпионов с Интер. По ходу встречи хозяева проигрывали 0:2.

    Матс Хуммельс
    Матс Хуммельс

    На 5 минуте Лаутаро Мартинес подкараулил соперника на ошибке и побежал на встречу с голкипером. Протащив мяч около 25 метров на бешеной скорости, футболист убрал на замахе защитника и точно пробил.

    На 40 минуте «Интер» прекрасно вышел из обороны в атаку. На правом фланге мяч принял Кандрева. Он откатил под удар Весино и тот пробил в дальний угол.

    Во втором тайме наступило время «Боруссии». Сначала после передачи Гетце забил Хакими. Затем Пако застал соперника врасплох, благодаря чему Брандт прошел слева по лицевой линии и забил практически с нулевого угла.

    На 77 минуте встречи Хакими и Санчо сплели отличную комбинацию справа. В итоге британец сделал своевременную проникающую передачу на правого защитника, который довел дело до конца.

    Таким образом, «Боруссия» оторвалась от «Интера» на 3 очка.

    ЛЧ. 4 тур
    «Боруссия» Д — «Интер»
    Голы: 0:1 — 5 Мартинес, 0:2 — 40 Весино, 1:2 — 51 Хакими, 2:2 — 64 Брандт, 3:2 — 77 Хакими«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейру, 88), Витцель, Брандт, Санчо (Пишчек, 82)«Интер»: Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весино (Сенси, 68), Брозович, Мартинес, Лукаку (Политано, 73)Предупреждения: Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48), Азар (79)
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