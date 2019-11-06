«Боруссия» Д одержала волевую победу над «Интером»

Дортмундскойудалось переломить ход поединка и не только сравнять счет, но также вырвать победу в матче лиги чемпионов с. По ходу встречи хозяева проигрывали 0:2.

На 5 минуте Лаутаро Мартинес подкараулил соперника на ошибке и побежал на встречу с голкипером. Протащив мяч около 25 метров на бешеной скорости, футболист убрал на замахе защитника и точно пробил.

На 40 минуте «Интер» прекрасно вышел из обороны в атаку. На правом фланге мяч принял Кандрева. Он откатил под удар Весино и тот пробил в дальний угол.

Во втором тайме наступило время «Боруссии». Сначала после передачи Гетце забил Хакими. Затем Пако застал соперника врасплох, благодаря чему Брандт прошел слева по лицевой линии и забил практически с нулевого угла.

На 77 минуте встречи Хакими и Санчо сплели отличную комбинацию справа. В итоге британец сделал своевременную проникающую передачу на правого защитника, который довел дело до конца.

Таким образом, «Боруссия» оторвалась от «Интера» на 3 очка.