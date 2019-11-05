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    Азмун и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Лейпцига»

    «Зенит» — «Лейпциг»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определился стартовый состав «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

    «Зенит»: Кержаков — Дуглас Сантос, Осорио, Иванович, Ракицкий, Смольников — Ерохин, Оздоев, Барриос — Азмун, Дзюба.

    «Лейпциг»: Гулачи — Хальстенберг, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн — Нкунку, Форсберг, Забитцер, Лаймер, Демме — Поульсен.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лейпцигу». Коэффициент на его победу — 2.42, на ничью — 3.80, тогда как на успех «Зенита» — 3.02.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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