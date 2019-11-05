«Вальверде»: Сегодня мы играли не совсем правильно

рассказал, почему сегоднясыграла вничью со. Слова наставника «блауграна» приводятся в издании Marca.

«Вам всегда нравится выигрывать. Сегодня мы играли не совсем правильно. "Славия" не создала ни одного момента, предотвращали любую опасность у своих ворот, отбирая у нас мяч и быстро выходя в атаку. Не будем указывать, какое владение у нас было в опасных зонах.

"Славия" играла с очень высокой оборонительной линией. У них было до шести игроков на одной линии. В прошлом матче они действовали похожим образом, но не настолько сильно, как сегодня. Это стоило нам времени. Об этом я говорил с Жераром. На правом фланге хорошо выходил в атаку Семеду, но мы могли сделать больше.

Несколько дней назад мы проиграли "Леванте". Это не отменяет того, что в тот день мы провели не самый наш лучший матч. То же самое и сегодня. На данном этапе у нас нет двухматчевых противостояний, и мы знаем, что сейчас на команду оказывается большое давление, на которое мы должны отвечать. Хорошо, что люди требуют от нас многого.

У Альбы проблемы с седалищным нервом. Посмотрим, что скажут врачи. Я в таких случаях всегда меняю игрока», — сказал Вальверде в интервью. 0