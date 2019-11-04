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    Жиго: Судья не назначил пенальти, но мы проиграли не из-за него

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ.

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго

    «Мы плохо играли в первом тайме. А потом пропустили. У нас были возможности забить. Если бы что-то реализовали, то могли бы появиться шансы победить.

    Если сравнивать с матчем против "Локомотива" — уровень прессинга другой. "Локомотив" — команда, которая играет, атакует. Часто в чемпионате России низко играют в обороне. Сегодня был такой случай.

    Мы играем всей командой. И проигрываем тоже. Эти ребята здорово работали на тренировках и заслужили свой шанс. Мы все играли не очень. Надо больше работать.

    Да, я был недоволены, что судья не поставил на точку в конце матча. Считаю, там был пенальти. Но мы проиграли не из-за судейства. Надо выигрывать самим», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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