«Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы владели мячом, но голевых моментов было немного.
Во втором тайме «Крылья» перехватили инициативу, а моментов стало больше — самарцы даже проверили на прочность перекладину после удара Тимофеева, но счет так и не был открыт.
После 15 матчей самарская команда набрала 18 очков и занимает 8 место в таблице РПЛ, а казанская расположилась на 10-м месте с 17 очками.
В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют со «Спартаком», а «Рубин» — дома против «Динамо».
РПЛ. 15-й тур
«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, Тимофеев, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Канунников, Соболев«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 82), Иг.Коновалов, Зуев, Подберезкин (Могилевец, 71), Давиташвили (Марков, 89), КьяртанссонПредупреждения: Поярков, 7. Чернов, 18. Иг.Коновалов, 46. Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 90+5. Кварацхелия, 90+5