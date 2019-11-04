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    «Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»

    «Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы владели мячом, но голевых моментов было немного.

    Во втором тайме «Крылья» перехватили инициативу, а моментов стало больше — самарцы даже проверили на прочность перекладину после удара Тимофеева, но счет так и не был открыт.

    После 15 матчей самарская команда набрала 18 очков и занимает 8 место в таблице РПЛ, а казанская расположилась на 10-м месте с 17 очками.

    В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют со «Спартаком», а «Рубин» — дома против «Динамо».

    РПЛ. 15-й тур
    «Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0
    «Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, Тимофеев, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Канунников, Соболев«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 82), Иг.Коновалов, Зуев, Подберезкин (Могилевец, 71), Давиташвили (Марков, 89), КьяртанссонПредупреждения: Поярков, 7. Чернов, 18. Иг.Коновалов, 46. Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 90+5. Кварацхелия, 90+5
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