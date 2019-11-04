«Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 0:0

Самарскиена своем поле сыграли вничью с казанским(0:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы владели мячом, но голевых моментов было немного.

Во втором тайме «Крылья» перехватили инициативу, а моментов стало больше — самарцы даже проверили на прочность перекладину после удара Тимофеева, но счет так и не был открыт.

После 15 матчей самарская команда набрала 18 очков и занимает 8 место в таблице РПЛ, а казанская расположилась на 10-м месте с 17 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют со «Спартаком», а «Рубин» — дома против «Динамо».