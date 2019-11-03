ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»
  • 15:00
    • Ковалев после поражения от Альвареса отправлен в больницу
  • 14:31
    • Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужат арбитры из Израиля
  • 10:03
    • Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс чемпиона мира WBO
  • 08:38
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, «Милуоки» победил «Торонто»
  • 07:01
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й
    Все новости спорта

    Тедеско может сыграть против «Арсенала» в четыре защитника

    Футбол Спартак Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «На этот момент с составом все в порядке. У нас были очень интенсивные матчи последние пять-шесть дней, думаю, команда после них хорошо восстановилась. Сегодня предыгровая тренировка, и после нее сделаем выводы о составе.

    Будет ли Тиль играть с "Арсеналом"? Все хотят играть, у нас много футболистов в команде. Также хотят играть и игроки молодежной команды. Гус — талантливый футболист, он хорошо работает. Мы с ним постоянно разговариваем. Объясним ему, почему он будет или не будет играть. Так и было и после прошлого матча — то, что он не играл, было тактическим решением.

    Если, допустим, Гус выйдет на поле — не выйдет кто-то другой, например, Бакаев. Тогда вы будете меня спрашивать, почему Бакаев не играет. Замкнутый круг. По составу точно мы определимся завтра утром. Даже если не сможет сыграть Бакаев, у нас большой выбор футболистов на эту позицию. Есть из кого выбирать, и этот выбор мы сделаем.

    Мы должны уметь быть вариативными и играть разными схемами. Может быть, подумаем над тем, чтобы сыграть завтра в четыре защитника, почему бы и нет?», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова»
  • 01/11/2019 в 02:43
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула
  • 1.83
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Краснодар» ростовчан в таблице РПЛ?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Гранада» удержаться в тройке лидеров Примеры?
  • «Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Удастся ли «Тоттенхэму» наконец-то победить в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дмитрий Баринов Футбол Негостеприимная Уфа. «Локо» споткнулся на искусственном газоне«Железнодорожники» потеряли очки в гостевом матче чемпионата России Вчера в 22:030
  • 12:53
    • Гончаренко провел свой лучший первый круг с ЦСКА
  • 15:16
    • Тедеско может сыграть против «Арсенала» в четыре защитника
  • 14:47
    • «Томь» разгромила «Луч» в матче ФНЛ
    Иван Проворов Хоккей НХЛ. Дубль Гурьянова, два очка Проворова, шатауты Бобровского и ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 08:190
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 12:38
    • Кучаев: Ничья с «Зенитом» добавит ЦСКА уверенности в собственных силах
  • 12:22
    • Ковалев: Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным
  • 12:05
    • «Манчестер Юнайтед» нацелился на бомбардира «РБ Лейпцига»
    Унаи Эмери Футбол Ноябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?В ближайшее время руководство ряда клубов может решиться на смену тренера Вчера в 19:180
  • 10:56
    • Зидан: У «Реала» было много шансов, не хватало только завершения
  • 10:36
    • Лэмпард: На игру «Челси» приятно было смотреть
  • 10:19
    • Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие