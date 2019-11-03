Тедеско может сыграть против «Арсенала» в четыре защитника

Главный тренер московского «Спартака»оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«На этот момент с составом все в порядке. У нас были очень интенсивные матчи последние пять-шесть дней, думаю, команда после них хорошо восстановилась. Сегодня предыгровая тренировка, и после нее сделаем выводы о составе.

Будет ли Тиль играть с "Арсеналом"? Все хотят играть, у нас много футболистов в команде. Также хотят играть и игроки молодежной команды. Гус — талантливый футболист, он хорошо работает. Мы с ним постоянно разговариваем. Объясним ему, почему он будет или не будет играть. Так и было и после прошлого матча — то, что он не играл, было тактическим решением.

Если, допустим, Гус выйдет на поле — не выйдет кто-то другой, например, Бакаев. Тогда вы будете меня спрашивать, почему Бакаев не играет. Замкнутый круг. По составу точно мы определимся завтра утром. Даже если не сможет сыграть Бакаев, у нас большой выбор футболистов на эту позицию. Есть из кого выбирать, и этот выбор мы сделаем.

Мы должны уметь быть вариативными и играть разными схемами. Может быть, подумаем над тем, чтобы сыграть завтра в четыре защитника, почему бы и нет?», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0