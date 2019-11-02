«Зенит» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 15-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 2 ноября, в Санкт-Петербурге.

Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Гойло, Смольников, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Сантос, Нисимура.

Коэффициент на победу «Зенита» — 1,61, на ничью — 3,88, на победу ЦСКА — 5,85.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0