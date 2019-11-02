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    «Спартак» разгромил «Арсенал» в молодежном первенстве

    Футбол Спартак Футбол России
    В рамках 15-го тура молодежного первенства России «Спартак» принимал тульский «Арсенал».

    Игроки «Спартака»
    Игроки «Спартака»

    Матч завершился победой хозяев поля со счетом 5:2.

    Уже к 21-й минуте «Спартак» вел со счетом 3:0 благодаря голам Константина Шильцова, Степана Оганесяна и Максима Актисова.

    Во втором тайме гости усилиями Руслана Куля и благодаря автоголу Актисова сократили отставание, но Николоз Кутателадзе и Степан Мельников вновь довели счет до разгромного.

    «Спартак» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице молодежного первенства. «Арсенал» (25 очков) располагается на одну строчку ниже. 0

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