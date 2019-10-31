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    «Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих

    «Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 5:5, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    «Ливерпуль» в домашнем матче четвертого раунда Кубка лиги одолел «Арсенал». Основное время игры завершилось вничью со счетом 5:5.

    Футболисты «Ливерпуля»
    Футболисты «Ливерпуля»

    Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря автоголу Шкодрана Мустафи. «Канониры» на это ответили точным ударом Лукаса Торрейры на 19-й минуте и дублем Габриэла Мартинелли, отличившегося на 26-й и 36-й минутах.

    За две минуты до перерыва «красные» сократили отставание усилиями Джеймса Милнера, реализовавшего пенальти.

    На 54-й минуте за «Арсенал» гол забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс, но «Ливерпуль» сумел сравнять счет благодаря Алексу Окслейда-Чемберлену и Дивоку Ориги, которые поразили ворота соперника на 58-й и 62-й минутах.

    Вскоре подопечные Унаи Эмери вернули себе минимальный перевес — на 70-й минуте гол забил Джозеф Уиллок. Впрочем, незадолго до финального свистка Дивок Ориги спас мерсисайдцев от поражения.

    В серии пенальти «красные» победили 5:4, а ключевым стал промах Даниеля Себальоса.

    Таким образом, «Ливерпуль» вышел в следующий раунд, а «Арсенал» прекратил борьбу за трофей. 0

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