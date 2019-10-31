«Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 5:5, обзор голов

в домашнем матче четвертого раунда Кубка лиги одолел. Основное время игры завершилось вничью со счетом 5:5.

Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря автоголу Шкодрана Мустафи. «Канониры» на это ответили точным ударом Лукаса Торрейры на 19-й минуте и дублем Габриэла Мартинелли, отличившегося на 26-й и 36-й минутах.

За две минуты до перерыва «красные» сократили отставание усилиями Джеймса Милнера, реализовавшего пенальти.

На 54-й минуте за «Арсенал» гол забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс, но «Ливерпуль» сумел сравнять счет благодаря Алексу Окслейда-Чемберлену и Дивоку Ориги, которые поразили ворота соперника на 58-й и 62-й минутах.

Вскоре подопечные Унаи Эмери вернули себе минимальный перевес — на 70-й минуте гол забил Джозеф Уиллок. Впрочем, незадолго до финального свистка Дивок Ориги спас мерсисайдцев от поражения.

В серии пенальти «красные» победили 5:4, а ключевым стал промах Даниеля Себальоса.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в следующий раунд, а «Арсенал» прекратил борьбу за трофей. 0