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    Игнашевич: «Торпедо» не думает о победе в Кубке России

    Футбол Торпедо Кубок России Футбол России Балтика
    Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Мы очень довольны, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и наши болельщики счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня.

    Мы сделали выводы после предыдущей игры в Калининграде в рамках ФНЛ. У "Балтики" было существенное преимущество в Калининграде, мы сделали корректировки, а ребята выполнили план.

    Реально ли "Торпедо" взять Кубок России весной? Мы не думаем совершенно об этом. В Кубке России каждый может обыграть каждого.

    Вы же видели нашу сетку, думаю, сейчас у всех этих команд абсолютно одинаковые шансы на победу в Кубке России», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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