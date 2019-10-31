Игнашевич: «Торпедо» не думает о победе в Кубке России

Сергей Игнашевич
«Торпедо»
«Мы очень довольны, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и наши болельщики счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня.
Мы сделали выводы после предыдущей игры в Калининграде в рамках ФНЛ. У "Балтики" было существенное преимущество в Калининграде, мы сделали корректировки, а ребята выполнили план.
Реально ли "Торпедо" взять Кубок России весной? Мы не думаем совершенно об этом. В Кубке России каждый может обыграть каждого.
Вы же видели нашу сетку, думаю, сейчас у всех этих команд абсолютно одинаковые шансы на победу в Кубке России», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0