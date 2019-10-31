«Барселона» может подписать 17-летнего защитника «Бока Хуниорс»

Защитник клубаможет продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.

По информации источника, 17-летний футболист входит в сферу интересов «Барселоны».

Отмечается, что центральный защитник в настоящее время не может договориться со своим нынешним клубом по условиям своего первого профессионального контракта.

Представители каталонского клуба уже обратились к агенту юного футболиста с предложением войти в систему каталонцев, если тот так и не согласует соглашение с «Бокой Хуниорс». 0