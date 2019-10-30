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    Гендиректор «Зенита»: Главная цель — стать чемпионами

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    Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев поделился с журналистами целями, которые поставил перед собой клуб в этом сезоне.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Юрий Жирков на своём примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова "Спартаку" кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм. Игрокам следует брать пример с него.
    Футболисты, которых относят к ветеранам в "Зените", такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени-отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодёжь так и делает, я же называю его Юрий.

    Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце — это объективное отражение того, как играет "Зенит". Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде — всё это пока даёт промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у "Зенита" будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель — стать чемпионами.

    До игры с "Лейпцигом" осталось около недели, реализация билетов идёт хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им всё равно. Это не так. Игроки видят всё. Надеюсь, что на игре с "Лейпцигом" будет аншлаг», — сказал Медведев в интервью с «Чемпионатом». 0

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