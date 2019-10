Месси обошел Роналду по голам за клуб

Нападающий «Барселоны»оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (5:1).

Теперь на счету аргентинца 608 голов на клубном уровне в 695 проведенных матчах, сообщает Actu Foot.

Стоит отметить, что у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в последние годы борется с Месси за «Золотой мяч», 606 забитых голов в 813 матчах.

Таким образом, аргентинец в среднем забивает по 0,87 мяча, а португалец — по 0,75.

Lionel Messi, qui compte 118 rencontres de moins, a désormais inscrit plus de buts en club que Cristiano Ronaldo. 🐐

Cristiano Ronaldo :

👕 813 matches

⚽ 606 BUTS

📊 0,75 but par match

Lionel Messi :

👕 695 matches

⚽ 608 BUTS

📊 0,87 but par match pic.twitter.com/3LQOMCu5EM