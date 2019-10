Стали известны номинанты на премию Globe Soccer Awards 2019

Появился список претендентов на премию Globe Soccer Awards-2019. Были представлены списки из семи игроков и пяти тренеров.

В список футболистов попало четыре представители «Ливерпуля». Перечень исполнителей выглядит так: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Мохаммед Салах, Алиссон Бекер, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»).

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk

👉 Who do you think will lift the award ?⁣⁣#globesoccer

⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 30 октября 2019 г.

За звание «Менеджер года» поборются Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс»), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри (без работы).

📜 The nominees for the 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jürgen Klopp and Massimiliano Allegri

👉 Who do you think will lift the award ?⁣⁣

⁣#globesoccer pic.twitter.com/T03YR79LTL — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 30 октября 2019 г.

В номинации «лучший клуб 2019» будут участвовать «Аякс», женская команда «Лиона» и «Ливерпуль».

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Ajax Amsterdam, Liverpool FC and Olympique Lyonnais Féminin

👉 Who will be named the Best Club ?⁣⁣#AFCAjax #LiverpoolFC #TeamOL #globesoccer pic.twitter.com/aYOcoc1WSv — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 30 октября 2019 г.

Вручение наград состоится в Дубае 29 декабря. Мероприятие будет проводиться под эгидой Европейской ассоциации клубов и Европейской ассоциации футбольных агентов

