«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 37-й минуте открыли хозяева — отличился защитник Джамал Ласcеллс. На 73-й минуте испанский защитник гостей Хонни Кастро сравнял счет.
Отметим, что «сороки» завершали встречу вдесятером — на 82-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Шон Лонгстафф.
По итогам матча «Ньюкасл» идет 17-м в таблице АПЛ, у него 9 очков, а «волки» находятся на 11-м месте, у них 12 очков.
АПЛ. 10-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:1 (1:0)
Голы: Ласкеллес, 37 (1:0). Хонни Кастро, 73 (1:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Ласкеллес, Йедлин, Альмирон, Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф (Атсу, 90), Сен-Максимен (Гэйл, 90), Жоэлинтон (Дж.Шелви, 85)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 84), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота (Педру Нету, 70)Предупреждения: Кларк, 55. Ласкеллес, 66. Саисс, 69. Невеш, 75Удаление: Ш.Лонгстафф, 82