Варди: Стремились установить рекорд против «Саутгемптона»

Джейми Варди
globallookpress.com
«Джонни Эванс предупредил меня, что у нас есть шанс установить рекорд. При счете 6:0 он подбежал и сказал всем, что мы идем на рекордный результат. Мы стремились установить рекорд. Отлично начали матч, затем соперник остался в меньшинстве. Мы просто не останавливались и это принесло плоды.
"Лестер" всегда стремится выжать максимум из ситуации и навязывать борьбу любому сопернику. Впереди долгий сезон. Посмотрим, где окажемся в итоге», — цитирует Варди BBC.
Этот результат — повторение рекорда английской Премьер-лиге по самой крупной победе. В марте 1995 года «Манчестер Юнайтед» тоже со счетом 9:0 разгромил «Ипсвич». 0