Варди: Стремились установить рекорд против «Саутгемптона»

Нападающийпрокомментировал результат матча 10-го тура английской Премьер-лиги с(9:0).

«Джонни Эванс предупредил меня, что у нас есть шанс установить рекорд. При счете 6:0 он подбежал и сказал всем, что мы идем на рекордный результат. Мы стремились установить рекорд. Отлично начали матч, затем соперник остался в меньшинстве. Мы просто не останавливались и это принесло плоды.

"Лестер" всегда стремится выжать максимум из ситуации и навязывать борьбу любому сопернику. Впереди долгий сезон. Посмотрим, где окажемся в итоге», — цитирует Варди BBC.

Этот результат — повторение рекорда английской Премьер-лиге по самой крупной победе. В марте 1995 года «Манчестер Юнайтед» тоже со счетом 9:0 разгромил «Ипсвич». 0