ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ. Камбэк Вашингтона, дубль Кузнецова, гол и ассист Михеева
  • 09:31
    • Варди: Стремились установить рекорд против «Саутгемптона»
  • 09:14
    • Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером
  • 08:56
    • Первая победа «Лейкерс», трипл-даблы Йокича и Дончича
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
    Все новости спорта

    Варди: Стремились установить рекорд против «Саутгемптона»

    Футбол Лестер Сити Саутгемптон Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал результат матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (9:0).

    Джейми Варди
    Джейми Варди

    «Джонни Эванс предупредил меня, что у нас есть шанс установить рекорд. При счете 6:0 он подбежал и сказал всем, что мы идем на рекордный результат. Мы стремились установить рекорд. Отлично начали матч, затем соперник остался в меньшинстве. Мы просто не останавливались и это принесло плоды.

    "Лестер" всегда стремится выжать максимум из ситуации и навязывать борьбу любому сопернику. Впереди долгий сезон. Посмотрим, где окажемся в итоге», — цитирует Варди BBC.

    Этот результат — повторение рекорда английской Премьер-лиге по самой крупной победе. В марте 1995 года «Манчестер Юнайтед» тоже со счетом 9:0 разгромил «Ипсвич». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нет
  • 19/10/2019 в 21:04
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Атлетик»
  • 1.79
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» одержать первую выездную победу в сезоне?
  • «Тамбов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Сити» не будет напрягаться в матче с «Астон Виллой»
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Ювентус» не испытает проблем в Лечче
  • «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:340
  • 08:42
    • Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»
  • 21:24
    • «Рубин» и «Урал» не выявили победителя
  • 20:55
    • Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
  • 00:03
    • «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»
  • 23:43
    • «Верона» с минимальным счетом проиграла «Сассуоло»
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • 20:43
    • Кравцов вернется в КХЛ
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
  • 18:36
    • «Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие