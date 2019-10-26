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    «Бавария» обыграла «Унион» и возглавила таблицу Бундеслиги

    «Бавария» — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Унионом» (2:1) в домашнем матче 9-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (13-я минута) и Роберт Левандовски (53).

    Польский форвард установил рекорд бундеслиги, забив в каждом из первых 9-ти туров чемпионата.

    За берлинскую команду отличился Себастьян Полтер (86).

    Отметим, что на 58-й минуте нападающий гостей Себастьян Андерссон не смог реализовать пенальти.

    После этой игры «Бавария» набрала 18 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы Бундеслиги. «Унион» с семью очками расположился на 15-м месте.

    Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» уступил в гостях «Фрайбургу» (1:2), который занимает второе место в бундеслиги.

    Счет был открыт в добавленное к первому тайму время — отличился полузащитник хозяев Николас Хефлер. На 90-й минуте второй гол в ворота гостей забил Нильс Петерсен.

    На 90+3-й минуте Лукас Клостерман установил итоговый счёт.

    В параллельном матче «Шальке-04» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 0:0.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбург», набрав 17 очков, поднялся на 2-е место. Дортмундская «Боруссия» занимает 3-е место (16), «РБ Лейпциг» — 6-е (15), «Шальке-04» — 7-е (15). 0

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