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    СМИ: Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА до зимы

    Футбол Футбол России ЦСКА
    Московский ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщает Федеральное агентство новостей.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    По информации источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто. Отмечается, что руководство клуба воспринимает текущее положение «армейцев» как штатное, а потому как минимум до зимы никаких перестановок на тренерском посту не будет.

    В данный момент «красно-синие» занимают последнее место в группе H Лиги Европы, не набрав ни одного очка после трех туров.

    В РПЛ команда Гончаренко располагается на пятом месте, на три очка отставая от лидирующего «Локомотива». 0

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