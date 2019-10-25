СМИ: Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА до зимы

Московскийне планирует расставаться с главным тренером команды, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто. Отмечается, что руководство клуба воспринимает текущее положение «армейцев» как штатное, а потому как минимум до зимы никаких перестановок на тренерском посту не будет.

В данный момент «красно-синие» занимают последнее место в группе H Лиги Европы, не набрав ни одного очка после трех туров.

В РПЛ команда Гончаренко располагается на пятом месте, на три очка отставая от лидирующего «Локомотива». 0