Гол в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам третьего тура ЛЧ

Гол нападающего «РБ Лейпцига»стал лучшим по итогам третьего игрового дня в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА

Напомним, Забитцер отличился в матче группового этапа с «Зенитом» (2:1), огорчив голкипера «сине-бело-голубых» Михаила Кержакова ударом с лета.

После трех туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице в группе G, «РБ Лейпциг» является лидером квартета.

⚽️ Marcel Sabitzer takes #UCL Goal of the Week for his scintillating strike against Zenit! 🎇#GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/ufhQBlaYOg