ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трабзонспор» — «Краснодар»Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободается
  • 16:55
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 13:37
    • Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 10:05
    • На матч «Локомотив» — «Ювентус» проданы все билеты
  • 09:49
    • Федерер вышел в полуфинал турнира в Базеле
    Все новости спорта

    Бейл запретил «Реалу» публиковать информацию о своей травме

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Сборная Уэльса
    Полузащитник «Реала» Гарет Бейл не разрешил клубу публиковать официальную информацию о своей травме, передает AS.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    Напомним, валлиец получил мышечное повреждение 13 октября в отборочном матче Евро-2020 против Хорватии (1:1). Бейл полагается на врачебную тайну — доктор не имеет права разглашать информацию о своем пациенте.

    Отмечается, что Бейл может вернуться в строй в следующем матче Ла Лиги против «Леганеса», но, скорее всего, он будет готов сыграть против «Бетиса» 2 ноября на «Сантьяго Бернабеу».

    В нынешнем сезоне форвард провел за команду Зинедина Зидана семь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
  • Вчера в 12:10
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Алавес»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» и «Урал» сыграют на «низах»?
  • «Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Как сыграют между собой клубы из низов таблицы?
  • «Майнц» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Справится ли «Монако» с надежной обороной «Нанта»?
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • 17:36
    • Рублев проиграл Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
  • 13:22
    • Голкипер «Краснодара» вошел в команду недели Лиги Европы
  • 08:24
    • УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 18:07
    • Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду
  • 17:51
    • Гол в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам третьего тура ЛЧ
  • 17:23
    • Названы сроки восстановления Зинченко
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит Вчера в 01:540
  • 17:07
    • Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA
  • 16:28
    • Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»
  • 16:11
    • Бейл запретил «Реалу» публиковать информацию о своей травме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие