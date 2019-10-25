Бейл запретил «Реалу» публиковать информацию о своей травме

Полузащитникне разрешил клубу публиковать официальную информацию о своей травме, передает AS.

Напомним, валлиец получил мышечное повреждение 13 октября в отборочном матче Евро-2020 против Хорватии (1:1). Бейл полагается на врачебную тайну — доктор не имеет права разглашать информацию о своем пациенте.

Отмечается, что Бейл может вернуться в строй в следующем матче Ла Лиги против «Леганеса», но, скорее всего, он будет готов сыграть против «Бетиса» 2 ноября на «Сантьяго Бернабеу».

В нынешнем сезоне форвард провел за команду Зинедина Зидана семь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. 0