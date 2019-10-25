Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Известный голливудский актер и бодибилдеррассказал, что болеет за «Ливерпуль».

«Мне нравится "Ливерпуль". Они не всегда успешны, но сейчас их время. Иногда — и я не знаю почему — они глупо проигрывают матчи, но потом снова возвращаются. Когда они говорят: "Я вернусь", они так и делают», — приводит слова Шварценеггера BBC Sport.

В 10-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 27 октября, начало — в 19:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. 0