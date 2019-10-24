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    Гончаренко: Причина поражения — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Ференцварошем» (0:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Во многих матчах мы очень хорошо проводим первый тайм, а во втором играем плохо. Те моменты, которые создали в первом тайме, должны были реализовать.

    К сожалению, этого не получилось. Но главная причина — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого.

    Путем тренировок качество атаки можно улучшить, но не коренным образом. Скорее свою роль играет психология. Когда ты торопишься, то ворота кажутся маленькими, а вратарь большим.

    Когда ты более расслаблен, все наоборот. Важно и то, в каком состоянии подходишь к игре. Если ноги ватные, сложнее реализовать свои моменты. Есть масса факторов, помимо тренировок.

    На что точно не надо ссылаться, так это на синтетику, как и на невезение. Если бы дело было в синтетике, это сказалось бы в заключительные 15 минут, а у нас в целом второй тайм выпадает.

    Мы очень часто путаем понятия "играть быстро" и "торопиться". Если ты хочешь играть быстро, надо мяч переводить с фланга на фланг, а мы лишь торопимся быстро обострить ситуацию, соответственно появляется пространство за нашей спиной.

    Это нас выматывает. Мы проводим очень много атак, больше всех в лиге, но торопимся и получаем встречные атаки.

    Надо улучшать молодую команду тренировками. Плюс общеизвестно, что крупные турниры — чемпионаты мира, Лигу чемпионов — выигрывают возрастные команды, где игрокам в среднем по 28-29 лет.

    Это может звучать как оправдание. Не думаю, что провалы во вторых таймах стоит объяснять молодостью. У нас перспективный, но молодой состав. Опыт приобретается и путем таких поражений тоже.

    Задача тренера — делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать ее недостатки. Если у нас есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны, пробуем их улучшить.

    Сейчас у нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорных полузащитников оценивает только атаку. Мы постоянно говорим об этом.

    В первом тайме мы неплохо атаковали, но когда Обляков или Ахметов сваливаются во фланги и оставляют пространство между собой и защитниками в 35 метров, обороняться сложно», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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