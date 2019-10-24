Гончаренко: Причина поражения — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после матча с(0:1).

«Во многих матчах мы очень хорошо проводим первый тайм, а во втором играем плохо. Те моменты, которые создали в первом тайме, должны были реализовать.

К сожалению, этого не получилось. Но главная причина — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого.

Путем тренировок качество атаки можно улучшить, но не коренным образом. Скорее свою роль играет психология. Когда ты торопишься, то ворота кажутся маленькими, а вратарь большим.

Когда ты более расслаблен, все наоборот. Важно и то, в каком состоянии подходишь к игре. Если ноги ватные, сложнее реализовать свои моменты. Есть масса факторов, помимо тренировок.

На что точно не надо ссылаться, так это на синтетику, как и на невезение. Если бы дело было в синтетике, это сказалось бы в заключительные 15 минут, а у нас в целом второй тайм выпадает.

Мы очень часто путаем понятия "играть быстро" и "торопиться". Если ты хочешь играть быстро, надо мяч переводить с фланга на фланг, а мы лишь торопимся быстро обострить ситуацию, соответственно появляется пространство за нашей спиной.

Это нас выматывает. Мы проводим очень много атак, больше всех в лиге, но торопимся и получаем встречные атаки.

Надо улучшать молодую команду тренировками. Плюс общеизвестно, что крупные турниры — чемпионаты мира, Лигу чемпионов — выигрывают возрастные команды, где игрокам в среднем по 28-29 лет.

Это может звучать как оправдание. Не думаю, что провалы во вторых таймах стоит объяснять молодостью. У нас перспективный, но молодой состав. Опыт приобретается и путем таких поражений тоже.

Задача тренера — делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать ее недостатки. Если у нас есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны, пробуем их улучшить.

Сейчас у нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорных полузащитников оценивает только атаку. Мы постоянно говорим об этом.

В первом тайме мы неплохо атаковали, но когда Обляков или Ахметов сваливаются во фланги и оставляют пространство между собой и защитниками в 35 метров, обороняться сложно», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0