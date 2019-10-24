Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 37-е место.

В октябре сборная России обыграла команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 и досрочно завоевала путевку в финальную часть континентального первенства.

Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА от 24 октября 2019 года:

1 (-). Бельгия — 1755 очка

2 (-). Франция — 1726

3 (-). Бразилия — 1715

4 (-). Англия — 1651

5 (6). Уругвай — 1642

6 (5). Португалия — 1632

7 (8). Хорватия — 1631

8 (7). Испания — 1625

9 (10). Аргентина — 1617

10 (9). Колумбия — 1625

...

37 (42). Россия — 1474 0