Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Артем Дзюба
globallookpress.com
Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 37-е место.
В октябре сборная России обыграла команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 и досрочно завоевала путевку в финальную часть континентального первенства.
Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии.
Рейтинг ФИФА от 24 октября 2019 года:
1 (-). Бельгия — 1755 очка
2 (-). Франция — 1726
3 (-). Бразилия — 1715
4 (-). Англия — 1651
5 (6). Уругвай — 1642
6 (5). Португалия — 1632
7 (8). Хорватия — 1631
8 (7). Испания — 1625
9 (10). Аргентина — 1617
10 (9). Колумбия — 1625
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37 (42). Россия — 1474 0