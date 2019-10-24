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    Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 37-е место.

    В октябре сборная России обыграла команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 и досрочно завоевала путевку в финальную часть континентального первенства.

    Лидером рейтинга остается соперник команды России по отборочному турниру сборная Бельгии.

    Рейтинг ФИФА от 24 октября 2019 года:

    1 (-). Бельгия — 1755 очка
    2 (-). Франция — 1726
    3 (-). Бразилия — 1715
    4 (-). Англия — 1651
    5 (6). Уругвай — 1642
    6 (5). Португалия — 1632
    7 (8). Хорватия — 1631
    8 (7). Испания — 1625
    9 (10). Аргентина — 1617
    10 (9). Колумбия — 1625
    ...
    37 (42). Россия — 1474 0

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