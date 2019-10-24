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    Россия примет ЧМ-2021 по пляжному футболу

    Футбол ФИФА Футбол России
    Россия стала хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщает РИА Новости.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    Эту информацию подтвердил глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам совета федерации в Шанхае.

    «Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.

    Россия впервые в своей истории проведет мировое первенство по этому виду спорта.

    Ранее исполком РФС поддержал заявку Москвы на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу. Заявку также подавали Чили и Сальвадор.

    В 2019 году турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 0

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