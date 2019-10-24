Россия примет ЧМ-2021 по пляжному футболу

стала хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщает РИА Новости.

Эту информацию подтвердил глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам совета федерации в Шанхае.

«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.

Россия впервые в своей истории проведет мировое первенство по этому виду спорта.

Ранее исполком РФС поддержал заявку Москвы на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу. Заявку также подавали Чили и Сальвадор.

В 2019 году турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 0