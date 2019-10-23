Семин: «Локо» не смог вовремя среагировать на замены «Ювентуса»

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями от матча группового турнира Лиги чемпионов против(1:2).

«Локо» открыл счет в первом тайме, но во втором Пауло Дибала сделал дубль в течение двух минут.

«Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Произошли изменения в составе "Ювентуса" с заменами, мы не смогли вовремя среагировать на этих игроков.

К тому же не хватило сил у ребят, которые до этого были травмированы. Проиграли в первую очередь центр.

Почему не было долго замен? Я посчитал, что эти ребята доведут все до положительного результата. Но это не получилось. Не хватило физических кондиций.

Если бы некоторые игроки не были до этого больны, не пропустили бы последний матч, кондиции были бы лучше.

Доволен всеми. Они дисциплинированно играли, на максимуме. С "Ювентусом" по-другому невозможно», — цитирует «Матч ТВ» Семина. 0