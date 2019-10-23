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    Сарри: Не думаю, что подход «Ювентуса» к игре с «Локо» был неправильным

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Мы все время соблюдали дисциплину, хотя это было нелегко, учитывая обстоятельства. Не думаю, что наш подход к игре был неправильным. Просто мы не смогли увеличить темп, когда это нужно было сделать в первом тайме. Но такое случается, если играешь каждый третий день.

    Думаю, что мы можем и впредь рассматривать игру с Дибалой, Игуаином и Роналду в нападении. Но все будет зависеть от матчей, ведь не всегда возможно играть все 90 минут так, как мы делали это сегодня.

    К сожалению, мы пропустили контратаку, после чего "Локомотив" стал еще более плотно играть в обороне. Но мы остались хладнокровными, понимали, что ход игры всегда можно перевернуть. Я сказал ребятам, что мы побили все мыслимые рекорды Лиги чемпионов по владению мячом. Могли разбиться об эту стену и занервничать, но сохранили спокойствие. Как я и говорил вчера, "Локомотив" очень сильная команда. Когда она выходит на поле с такой волей и агрессией, против нее непросто», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА. 0

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