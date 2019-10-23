Анюков дисквалифицирован на два матча, Божович — на пять

Анюков наказан за удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры. Пострадавший — полузащитник «Оренбурга» Андреа Чуканов.
«Мы учли, что за 20 лет его игровой практики это первая красная карточка для Анюкова.
Более того, он сразу после матча в раздевалке принёс извинения Чуканову, а также извинился и здесь на заседании.
Анюков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу по части 3 статьи 94 — Агрессивное поведение», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 37-летний Анюков провёл 12 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
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Главный тренер самарцев Миодраг Божович дисквалифицирован на 5 игр, наставник «Оренбурга» Владимир Федотов остался без наказания.
Все трое приняли участие в потасовке в конце матча «Оренбург» — «Крылья Советов» и были удалены с поля главным арбитром встречи Василием Казарцевым.
«Для начала: все представители обоих клубов, которые находились в технической зоне, получили штрафы в 10 тысяч рублей каждый за то, что покинули ее пределы.
Цитирую рапорт: "Миодраг Божович в агрессивной форме схватил тренера ФК 'Оренбург' Владимира Федотова и оказал на него физическое воздействие.
После этого Божович отправился в центральный круг и оскорбил второго помощника судьи, Тихона Калугина. В рапорте указана прямая цитата слов Божовича.
Владимир Федотов удален за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича в ответ на агрессивное поведение в свой адрес.
У Божовича — совокупность статей: он оскорбил судью и проявил агрессивное поведение.
За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица другого клуба (Федотова), оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей: 3 — реально, 2 — условно, а также установить испытательный срок до конца сезона.
Учитывая все обстоятельства дела, КДК решил не применять дополнительных санкций к Владимиру Федотову, он пропустит 1 матч", — приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс". 0