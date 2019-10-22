Симеоне: У «Байера» много талантливых и быстрых футболистов

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Байером».

«У "Байера" — четко поставленная игра с высоким уровнем организации. Эта команда всегда играет с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов.

Я ищу наилучших футболистов для воплощения наших требований на поле. Некоторые парни в эмоциональном плане лучше других на данный момент.

Я всегда говорю, что болельщики всегда с нами, и это уже от нас требуется сыграть должным образом и бодаться с соперником там, где нам бы того хотелось и было бы комфортнее всего. В составе соперника много очень хороших исполнителей в центре и быстрых футболистов на флангах», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Байер» состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 19:55 по мск. 0