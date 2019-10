Туринскийсобрал группу футболистов, которые будут заявлены на матч Лиги чемпионов против. Соответствующая новость появилась в twitter «бьянконери».

Состав «Юве» выглядит следующим образом: Щенсны, Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Ругани, Сандро, Демирал, Пьянич, Хедира, Рабьо, Бентакур, Матюиди, Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

Маурицио Сарри решил обойтись без Аарона Рэмзи и Марио Манджукича.

📄⚪️⚫️ Here is the Bianconeri squad selected by Maurizio Sarri for #JuveFCLM!