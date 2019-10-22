Черчесов: Чалов находится в обойме сборной России

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу перспектив форварда ЦСКА

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона не вызывался в национальную команду в последних играх и на данный момент провел две игры в составе первой сборной.

Черчесов ранее назвал несколько возможных причин игрового спада Чалова — расстройство от не свершившегося трансфера в Англию, фактор «второго сезона» и даже влюбленность.

«Про влюбленность я все же с юмором говорил. Просто перечислил возможные варианты. Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть.

Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды.

Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0