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    Черчесов: Чалов находится в обойме сборной России

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу перспектив форварда ЦСКА Федором Чаловым.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона не вызывался в национальную команду в последних играх и на данный момент провел две игры в составе первой сборной.

    Черчесов ранее назвал несколько возможных причин игрового спада Чалова — расстройство от не свершившегося трансфера в Англию, фактор «второго сезона» и даже влюбленность.

    «Про влюбленность я все же с юмором говорил. Просто перечислил возможные варианты. Что касается спада Чалова, то не думаю, что он имеет место быть.

    Давайте мы не будем переживать, а спокойно понаблюдаем. В сборной кто готов, тот выходит на поле. Кто не готов — не играет.

    Чалов — хороший футболист, который может давать результат. И он, как и другие молодые игроки, находится в обойме национальной команды.

    Но иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0

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