«Атлетико» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт лишь на 78-й минуте. Томас Парти сделал передачу на левый край, Лоди продвинулся вперёд и вырезал подачу в штрафную немецкого клуба, а Альваро Мората выиграл позицию и головой переправил мяч в ближний угол.
«Атлетико» с 7 очками возглавил группу Д, а «Байер» с 0 очков расположился на последней строчке таблицы.
В 4-м туре 6 ноября «Байер» на своем поле примет «Атлетико», а «Локо» дома сыграет с «Юве».
Лига чемпионов. Группа D
«Атлетико» (Испания) — «Байер» (Германия) — 1:0 (0:0)
Гол: Мората, 78«Атлетико» (Испания): Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Эрмосо, 15), Лоди, Коке (Мората, 70), Эррера, Партей, Сауль, Диегу Коста, Корреа (Лемар, 62)«Байер» (Германия): Храдецки, Вайзер, Та, С.Бендер (Драгович, 90+2), Л.Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири, Фолланд, Хаверц (Паулинью, 76)Предупреждения: Беллараби, 38. Коке, 54