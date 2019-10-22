«Атлетико» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор гола

Мадридскийодержал домашнюю победу над леверкузенским(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Счет в матче был открыт лишь на 78-й минуте. Томас Парти сделал передачу на левый край, Лоди продвинулся вперёд и вырезал подачу в штрафную немецкого клуба, а Альваро Мората выиграл позицию и головой переправил мяч в ближний угол.

«Атлетико» с 7 очками возглавил группу Д, а «Байер» с 0 очков расположился на последней строчке таблицы.

В 4-м туре 6 ноября «Байер» на своем поле примет «Атлетико», а «Локо» дома сыграет с «Юве».