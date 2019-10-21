Тедеско: «Спартак» хочет играть в атаку

Главный тренер «Спартака»заявил, что красно-белые хотят играть в атаку но им нужно добиться стабильности состава.

В дебютном для Тедеско матче «Спартак» на своем поле разшелся миром с «Рубином» — 0:0.

«Конечно, мы хотим играть в атаку. К сожалению, в матче с "Рубином" этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации.

Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.

Разумеется, не было плана отдавать игру "Рубину", но у нас было мало возможностей завладеть мячом.

На сегодняшний день ситуация такая: у нас есть трансферный период. Был переломный период летом, когда ушли 17 игроков. На сегодняшний день я доволен командой. Сейчас нам нужно добиться стабильности состава.

У нас отличные центральные защитники. Они еще не добились максимума своего потенциала, но главное, что мы можем улучшаться», — сказал Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер». 0