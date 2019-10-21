Нападающий «Ромы» получил перелом ноги

Нападающий «Ромы»получил серьезную травму в матче восьмого тура Серии А с «Сампдорией», сообщает пресс-служба клуба.

Калинич вышел на поле в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения в концовке первого тайма на Эдина Джеко.

Как показал медосмотр, хорват получил перелом малоберцовой кости ноги. Сроки восстановления не уточняются, но известно, что операция игроку не потребуется, и лечение будет носить консервативный характер.

Также медосмотр прошел Бриан Кристанте. У полузащитника, который покинул поле уже на 8-й минуте, был выявлен разрыв сухожилия правого отведения на плече. 0