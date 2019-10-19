«Зенит» — «Ростов»: счет матча 6:1, обзор голов

Счет уже на 14-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовавший пенальти, который сам и заработал.
Спустя еще шесть минут Дзюба оформил дубль, точно пробив головой под перекладину после навесной передачи Вячеслава Караваева.
За минуту до конца первого тайма Дзюба выступил в роли ассистента для Сердара Азмуна, который поразил чужие ворота ударом с острого угла.
На 61-й минуте Дзюба сделал результативную передачу на Караваева, нанесшего точный удар с пределов вратарской. Хет-трик Артем оформил на 80-й минуте, когда еще раз забил с пенальти.
«Желто-синие» размочили счет благодаря пенальти, который реализовал Роман Еременко.
Впрочем, последнее слово осталось за «сине-бело-голубыми». В компенсированное время отличился Вильмар Барриос.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место (29 очков), а «Ростов» — четвертое (26 очков). 0