«Зенит» — «Ростов»: счет матча 6:1, обзор голов

В центральном матче 13-го тура российской Премьер-лигина своем поле разгромил— 6:1.

Счет уже на 14-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовавший пенальти, который сам и заработал.

Спустя еще шесть минут Дзюба оформил дубль, точно пробив головой под перекладину после навесной передачи Вячеслава Караваева.

За минуту до конца первого тайма Дзюба выступил в роли ассистента для Сердара Азмуна, который поразил чужие ворота ударом с острого угла.

На 61-й минуте Дзюба сделал результативную передачу на Караваева, нанесшего точный удар с пределов вратарской. Хет-трик Артем оформил на 80-й минуте, когда еще раз забил с пенальти.

«Желто-синие» размочили счет благодаря пенальти, который реализовал Роман Еременко.

Впрочем, последнее слово осталось за «сине-бело-голубыми». В компенсированное время отличился Вильмар Барриос.

РПЛ. 13-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6:1 (3:0) Голы: Дзюба, 14 — с пенальти (1:0). Дзюба, 20 (2:0). Азмун, 44 (3:0). Караваев, 61 (4:0). Дзюба, 80 — с пенальти (5:0). Еременко, 83 — с пенальти (5:1). Барриос, 90+2 (6:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 77), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Еременко, Байрамян, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77)Предупреждения: Хаджикадунич, 12. Оздоев, 17. Еременко, 19. Барриос, 56. Чистяков, 78. Козлов, 79. Иванович, 81

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место (29 очков), а «Ростов» — четвертое (26 очков). 0