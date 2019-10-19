ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоТедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 19:21
    • ЦСКА всухую переиграл «Трактор»
  • 19:08
    • «Атлетико» и «Валенсия» обменялись голами
  • 18:27
    • «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре
    Все новости спорта

    «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 6:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Зенит Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В центральном матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» — 6:1.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Счет уже на 14-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовавший пенальти, который сам и заработал.

    Спустя еще шесть минут Дзюба оформил дубль, точно пробив головой под перекладину после навесной передачи Вячеслава Караваева.

    За минуту до конца первого тайма Дзюба выступил в роли ассистента для Сердара Азмуна, который поразил чужие ворота ударом с острого угла.

    На 61-й минуте Дзюба сделал результативную передачу на Караваева, нанесшего точный удар с пределов вратарской. Хет-трик Артем оформил на 80-й минуте, когда еще раз забил с пенальти.

    «Желто-синие» размочили счет благодаря пенальти, который реализовал Роман Еременко.

    Впрочем, последнее слово осталось за «сине-бело-голубыми». В компенсированное время отличился Вильмар Барриос.

    РПЛ. 13-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6:1 (3:0)
    Голы: Дзюба, 14 — с пенальти (1:0). Дзюба, 20 (2:0). Азмун, 44 (3:0). Караваев, 61 (4:0). Дзюба, 80 — с пенальти (5:0). Еременко, 83 — с пенальти (5:1). Барриос, 90+2 (6:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 85), Оздоев (Сутормин, 77), Барриос, Шатов (Кузяев, 71), Азмун, Дзюба«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Еременко, Байрамян, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77)Предупреждения: Хаджикадунич, 12. Оздоев, 17. Еременко, 19. Барриос, 56. Чистяков, 78. Козлов, 79. Иванович, 81

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место (29 очков), а «Ростов» — четвертое (26 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Крылья Советов»
  • 1.82
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Нант» на втором месте Лиги 1?
  • «Мец» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Удержит ли «Ювентус» добытое лидерство?
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Продолжит ли побеждать команда Слуцкого?
  • «ВВВ Венло» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» сыграет в Лондоне, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 19:540
  • 15:50
    • «Барселона» на выезде крупно обыграла «Эйбар»
  • 19:19
    • «Челси» с минимальным счетом обыграл «Ньюкасл»
  • 19:11
    • «Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Уотфордом»
    Футболисты «Гранады» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» сыграет с «Мальоркой»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 19:130
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 19:37
    • «Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Йокерита»
  • 18:54
    • «Бавария» упустила очки в Аугсбурге
  • 18:04
    • «Лацио» спас матч с «Аталантой»
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» сыграл вничью с «Рубином»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России 18:390
  • 17:47
    • Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал Кубка Кремля
  • 17:00
    • Скончался известный российский теннисист
  • 14:32
    • Женская сборная России лишена квоты в Кубке мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие