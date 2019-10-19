«Эйбар» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

Лионель Месси и Луис Суарес
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На 13-й минуте Антуан Гризманн вывел «сине-гранатовых» вперед. Во втором тайме, на 58-й минуте, форвард каталонской команды Лионель Месси упрочил преимущество гостей, а окончательный результат на табло через восемь минут установил Луис Суарес.
Отметим, что 32-летний аргентинец также отметился результативной передачей, набрав пятое результативное очко (2+3) в последних четырех матчах за «Барсу».
Каталонцы набрали 19 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Реал». Мадридский клуб имеет игру в запасе. «Эйбар» с 9 баллами располагается на девятой строчке.
Чемпионат Испании Лига 1 9-й тур
«Эйбар» — «Барселона» — 0:3 (0:1)
Голы: Гризманн, 13 (0:1). Месси, 58 (0:2). Суарес, 66 (0:3)«Эйбар»: Дмитрович, Де Бласис, Арбилья, Оливейра, Хосе Анхель, Орельяна, Альварес, Диоп, Педро Леон (Экспосито, 63), Серхио Энрич (Инуи, 71), Шарлес (Кике, 79)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 46), Лангле, Юмтити, Жорди Альба, де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Артур (Видаль, 71), Месси, Суарес, ГризманнПредупреждения: Диоп, 24. Шарлес, 24. Альварес, 82. Инуи, 88. Экспосито, 90