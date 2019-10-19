«Эйбар» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче девятого тура испанской Примерыв гостях разгромиласо счетом 3:0 (1:0).

Лионель Месси и Луис Суарес twitter.com/fcbarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 13-й минуте Антуан Гризманн вывел «сине-гранатовых» вперед. Во втором тайме, на 58-й минуте, форвард каталонской команды Лионель Месси упрочил преимущество гостей, а окончательный результат на табло через восемь минут установил Луис Суарес.

Отметим, что 32-летний аргентинец также отметился результативной передачей, набрав пятое результативное очко (2+3) в последних четырех матчах за «Барсу».

Каталонцы набрали 19 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Реал». Мадридский клуб имеет игру в запасе. «Эйбар» с 9 баллами располагается на девятой строчке.