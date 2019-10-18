ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
  • 22:55
    • Рублев — в полуфинале «Кубка Кремля»
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 22:03
    • Нападающий «Локомотива» получил серьезную травму
    Все новости спорта

    Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»

    «Ницца» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:4, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Ницца ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    «Пари Сен-Жермен» в выездном матче десятого тура французской Лиги 1 обыграл «Ниццу» — 4:1.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария

    Уже на 15-й минуте парижане вышли вперед усилиями Анхеля Ди Марии, который реализовал выход один ни один с вратарем.

    Спустя шесть минут Ди Мария оформил дубль. Аргентинец шикарным ударом с острого угла перебросил мяч через вышедшего из ворот вратаря.

    «Красно-черные» сократили отставание на 67-й минуте, когда Игнатиус Кнеп точно пробил с пределов штрафной площади.

    Вскоре хозяева остались вдевятером: на 74-й минуте красную карточку получил Вилан Сиприен, а на 77-й — Кристоф Эрей.

    Парижане развили преимущество на 88-й минуте. Килиан Мбаппе удачно подобрал мяч вблизи чужих ворот и отправил его в сетку.

    Победную точку уже в компенсированное время поставил Мауро Икарди, который поразил пустые ворота после передачи Мбаппе.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (24 очка), а «Ницца» — девятое (13 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?
  • 16/10/2019 в 19:54
    •
  • Прогноз
  • «Мец» — «Нант»
  • 4.80
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кэпс» и «Рейнджерс» не будут жалеть друг друга
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • По силам ли «Питтсбургу» пятая победа подряд?
  • «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Воспользуется ли «Эйбар» проблемами «Барсы» в обороне?
  • «Эйбар» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • 19:33
    • «Авангард» одержал четвертую победу подряд
  • 19:09
    • Хачанову не удалось защитить титул на «Кубке Кремля»
  • 18:36
    • «Ахмат» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 11:070
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек с аутсайдерами
  • 2.54
    •
  • 00:01
    • «Зенит» в овертайме одолел «Олимпиакос»
  • 23:50
    • «Гранада» с минимальным счетом обыграла «Осасуну»
  • 23:21
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Байер»
    Лионель Месси Футбол Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»Аргентинский форвард вышел на поле в концовке встречи с «Эспаньолом» 17/10/2019 в 16:260
  • 17:55
    • Малкин приступил к тренировкам на льду
  • 17:28
    • Тедеско: Должны адаптироваться под тех футболистов, которые есть в «Спартаке»
  • 16:51
    • «Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие