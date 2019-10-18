«Ницца» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:4, обзор голов

Уже на 15-й минуте парижане вышли вперед усилиями Анхеля Ди Марии, который реализовал выход один ни один с вратарем.
Спустя шесть минут Ди Мария оформил дубль. Аргентинец шикарным ударом с острого угла перебросил мяч через вышедшего из ворот вратаря.
«Красно-черные» сократили отставание на 67-й минуте, когда Игнатиус Кнеп точно пробил с пределов штрафной площади.
Вскоре хозяева остались вдевятером: на 74-й минуте красную карточку получил Вилан Сиприен, а на 77-й — Кристоф Эрей.
Парижане развили преимущество на 88-й минуте. Килиан Мбаппе удачно подобрал мяч вблизи чужих ворот и отправил его в сетку.
Победную точку уже в компенсированное время поставил Мауро Икарди, который поразил пустые ворота после передачи Мбаппе.
В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (24 очка), а «Ницца» — девятое (13 очков). 0