«Ницца» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:4, обзор голов

в выездном матче десятого тура французской Лиги 1 обыграл— 4:1.

Уже на 15-й минуте парижане вышли вперед усилиями Анхеля Ди Марии, который реализовал выход один ни один с вратарем.

Спустя шесть минут Ди Мария оформил дубль. Аргентинец шикарным ударом с острого угла перебросил мяч через вышедшего из ворот вратаря.

«Красно-черные» сократили отставание на 67-й минуте, когда Игнатиус Кнеп точно пробил с пределов штрафной площади.

Вскоре хозяева остались вдевятером: на 74-й минуте красную карточку получил Вилан Сиприен, а на 77-й — Кристоф Эрей.

Парижане развили преимущество на 88-й минуте. Килиан Мбаппе удачно подобрал мяч вблизи чужих ворот и отправил его в сетку.

Победную точку уже в компенсированное время поставил Мауро Икарди, который поразил пустые ворота после передачи Мбаппе.

В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (24 очка), а «Ницца» — девятое (13 очков). 0