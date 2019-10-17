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    Матч Примеры может пройти в США

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    Встреча 16-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Атлетико» может состояться на территории США, сообщает AS со ссылкой на El Confidencial.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    По данным источника, оба клуба готовы сыграть в Майами. Скорее всего, матч пройдет на стадионе Hard Rock Stadium, который вмещает до 80 тысяч человек. Ориентировочно игра запланирована на 8 декабря.

    Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лига уже пыталась продавить идею матча «Жироны» и «Барселоны» в Майами, но эти планы в итоге реализованы не были.

    «Атлетико» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» с 11 баллами после восьми матчей располагается на девятой строчке. 0

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