Агент: Не исключаю, что Манчини мог порекомендовать Дзюбу «Интеру»

Известный футбольный агентпрокомментировал информацию об интересек нападающемуи сборной России

Ранее сообщалось, что руководство миланского рассматривает приобретение нового игрока линии атаки после того, как стало известно о тяжелой травме чилийца Алексиса Санчеса.

«Нерадзурри» думают о подписании Дзюбы, Оливье Жиру («Челси») или Марио Манджукича («Ювентус»).

«Не знаю, действительно ли им интересуется "Интер", но, учитывая работу Манчини в "Зените", не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу.

Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают.

Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии.

Я считаю, что Дзюба — футболист, которому не нужны фейковые новости про "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", они просто смешат.

Дзюба — это калибр того российского футболиста, которому "Зенит" должен изначально сделать большую зарплату, причем не меньше, чем у тех, кого они приглашают — Маркизио, Малкома.

Когда "Зенит" платит 45 миллионов за Малкома, он футболист неплохой, но деньги большие, нужно внимательнее следить за физическим состоянием футболиста.

Вот, например, приводят Фарфана в чувства, после того, как привили, продлевают контракт и платят три миллиона за подписание.

Давайте уважать некоторых своих футболистов. Лучше половине не платить. У "Зенита" были случайные пассажиры и получали большие зарплаты. И это никого не тревожило.

А вот как раз Дзюба — лидер. Лидер сборной, лидер "Зенита". Я считаю, что ему нужно дать достойную зарплату или какую-то серьезную должность в Зените», — сказал Селюк изданию «Спорт день за днем».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Роберто Манчини работал в «Зените» с 2017 по 2018 год, заняв вместе с командой пятое место в РПЛ. В настоящий момент 54-летний специалист возглавляет сборную Италии. 0