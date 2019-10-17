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    Агент: Не исключаю, что Манчини мог порекомендовать Дзюбу «Интеру»

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    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Интера» к нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Ранее сообщалось, что руководство миланского рассматривает приобретение нового игрока линии атаки после того, как стало известно о тяжелой травме чилийца Алексиса Санчеса.

    «Нерадзурри» думают о подписании Дзюбы, Оливье Жиру («Челси») или Марио Манджукича («Ювентус»).

    «Не знаю, действительно ли им интересуется "Интер", но, учитывая работу Манчини в "Зените", не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу.

    Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают.

    Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии.

    Я считаю, что Дзюба — футболист, которому не нужны фейковые новости про "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", они просто смешат.

    Дзюба — это калибр того российского футболиста, которому "Зенит" должен изначально сделать большую зарплату, причем не меньше, чем у тех, кого они приглашают — Маркизио, Малкома.

    Когда "Зенит" платит 45 миллионов за Малкома, он футболист неплохой, но деньги большие, нужно внимательнее следить за физическим состоянием футболиста.

    Вот, например, приводят Фарфана в чувства, после того, как привили, продлевают контракт и платят три миллиона за подписание.

    Давайте уважать некоторых своих футболистов. Лучше половине не платить. У "Зенита" были случайные пассажиры и получали большие зарплаты. И это никого не тревожило.

    А вот как раз Дзюба — лидер. Лидер сборной, лидер "Зенита". Я считаю, что ему нужно дать достойную зарплату или какую-то серьезную должность в Зените», — сказал Селюк изданию «Спорт день за днем».

    Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    Роберто Манчини работал в «Зените» с 2017 по 2018 год, заняв вместе с командой пятое место в РПЛ. В настоящий момент 54-летний специалист возглавляет сборную Италии. 0

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