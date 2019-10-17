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    Эль-Класико могут перенести на декабрь

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    Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который запланирован на 26 октября, может быть перенесен из-за беспорядков в столице Каталонии, сообщает Marca.

    «Барселона» — «Реал»
    «Барселона» — «Реал»

    Согласно информации издания, руководство Ла Лиги предложило перенести поединок на «Сантьяго Бернабеу», поле «Реала», но эта идея не получила поддержки клубов.

    Отмечается, что, матч может состояться на «Камп Ноу», но не 26 октября, как планировалось ранее, а 18 декабря.

  • СМИ: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид
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    • Однако такой вариант не очень нравится Ла Лиге, ведь данный день выпадает на среду, что существенно скажется на телевизионных просмотрах.

    Комитет по проведению соревнований должен огласить окончательное решение до 21 октября. 0

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