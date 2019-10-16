«Реал» ждет срыва переговоров Мбаппе и ПСЖ

не оставляет попыток приобрести форварда

Как сообщает Marca, «королевский клуб» намерен занять выжидательную позицию, чтобы приобрести француза летом 2021 года, за год до истечения его контракта с парижанами. В свою очередь ПСЖ всеми силами постарается удержать Мбаппе, предложив форварду новый контракт.

Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На его счету 39 забитых мячей и 17 результативных передач.

Его нынешний контракт с ПСЖ истекает летом 2022 года. 0