УЕФА наказал «Лацио» закрытием фанатской трибуны на матч с «Селтиком»

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун римского «Стадио Олимпико» на матче «Лацио» — «Селтик» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Итальянский клуб наказан за расистское поведение фанатов во время домашней игры второго тура с «Ренном» (2:1), сообщает официальный сайт союза.

По решению УЕФА, на матче с «Селтиком» 7 ноября будут закрыты сектора с 46-го по 49-й, где обычно располагаются активные болельщики римлян.

«Лацио» придется заплатить штраф в 20 тысяч евро. А в случае повторения нарушений в течение одного года клуб накажут проведением матча без зрителей.

Напомним, 24 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» сыграет с «Селтиком» в гостях. 0