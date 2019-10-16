Черчесов: За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу

Станислав Черчесов
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«Главный тренер должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних.
Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума.
Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе.
Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: "Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки".
За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ». 0