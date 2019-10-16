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    Черчесов: За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не слушает чужих советов.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Главный тренер должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних.

    Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума.

    Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе.

    Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: "Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки".

    За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ». 0

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