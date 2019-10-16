Черчесов: За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не слушает чужих советов.

«Главный тренер должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних.

Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума.

Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе.

Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: "Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки".

За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ». 0