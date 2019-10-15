Шевченко: Я настолько рад, что даже сил нет радоваться

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал победу над Португалией (2:1) и выход на Евро-2020.

«Я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Я обещал, что мы поедем на Евро. Мне тяжело говорить, столько эмоций было отдано на матче. Я благодарен Киеву и всей Украине за поддержку.

Команда выстояла последние 15 минут именно благодаря поддержке. Ребята знают, как сейчас болеют именно за сборную, поэтому это был дополнительный стимул для каждого из них.

Я настолько рад, что даже сил нет радоваться. Мы очень хорошо провели первый тайм. Мы немного поменяли структуру игры, и для соперников, думаю, это стало сюрпризом», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины набрала 19 очков, расположилась на первом месте в группе B и досрочно вышла на Евро-2020. Португалия с 11 баллами располагается на второй строчке. 0