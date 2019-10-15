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    Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ

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    РФС на своем официальном сайте объявил арбитров и инспекторов на матчи 13-го тура чемпионата России.

    Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ

    На центральном матче тура между «Зенитом» и «Ростовом» будет работать бригада москвича Сергея Карасева. На матче будет работать VAR.

    Система видеопомощи арбитрам также будет использована на матче «Арсенал» — «Сочи».

    18 октября (пятница)

    «Ахмат» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

    19 октября (суббота)

    «Тамбов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Зенит» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    20 октября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Уфа» — «ЦСКА»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

    «Арсенал» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    «Динамо» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 0

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