Роналду забил 700-й гол в карьере

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалииотметился голом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (1:2).

Мяч, забитый с пенальти на 72-й минуте, стал для португальского нападающего 700-м в карьере, сообщает Gracenote Live.

450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

Отметим, что Роналду является единственным из действующих футболистов, которому удалось забить 700 голов в своей карьере. Следом располагается нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, у которого 672 гола. 0