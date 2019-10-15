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    Божович видит в Соболеве замену Дзюбе в сборной России

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что форвард команды Александр Соболев может стать преемником Артема Дзюбы в сборной России.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    «Я думаю, что вызов в сборную пошел на пользу Соболеву. Своими играми он заслужил вызов. Когда травмировался Смолов, я подумал: "Может быть, сейчас он получит приглашение?" И я очень рад, что так получилось. Жалко Смолова, но я рад за Соболева.

    Дзюба сейчас нападающий номер один в сборной, но и он потихоньку достигает серьезного возраста, и я думаю, что у Соболева перспектива хорошая и он может заменить Артема через какое-то время.

    Я не ожидал, что Соболев так ярко выступит в этом сезоне. Не знаю, что случилось, но он вернулся с другой головой. Может быть, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Ранее он иногда себя вел на тренировках, как звезда. Вернулся из аренды, прибавил и начал очень хорошо работать. Все, что он сделал — это результат его работы.

    Он очень хорошо прогрессирует. О фарте не может быть разговора. Бывает один раз фартит, два раза. Но он забивает постоянно. Просто он очень хорош в штрафной площади, хорошо пользуется и левой, и правой ногой, и головой. Думаю, что работа над собой, которую он сделал, помогла в достижении такой игры», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда». 0

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