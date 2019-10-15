Божович видит в Соболеве замену Дзюбе в сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов»заявил, что форвард командыможет стать преемникомв сборной России.

«Я думаю, что вызов в сборную пошел на пользу Соболеву. Своими играми он заслужил вызов. Когда травмировался Смолов, я подумал: "Может быть, сейчас он получит приглашение?" И я очень рад, что так получилось. Жалко Смолова, но я рад за Соболева.

Дзюба сейчас нападающий номер один в сборной, но и он потихоньку достигает серьезного возраста, и я думаю, что у Соболева перспектива хорошая и он может заменить Артема через какое-то время.

Я не ожидал, что Соболев так ярко выступит в этом сезоне. Не знаю, что случилось, но он вернулся с другой головой. Может быть, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Ранее он иногда себя вел на тренировках, как звезда. Вернулся из аренды, прибавил и начал очень хорошо работать. Все, что он сделал — это результат его работы.

Он очень хорошо прогрессирует. О фарте не может быть разговора. Бывает один раз фартит, два раза. Но он забивает постоянно. Просто он очень хорош в штрафной площади, хорошо пользуется и левой, и правой ногой, и головой. Думаю, что работа над собой, которую он сделал, помогла в достижении такой игры», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда». 0