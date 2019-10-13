Уэльс — Хорватия: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 9-й минуте открыли гости — отличился Никола Влашич. В добавленное к первому тайму время Гарет Бэйл сравнял счет.
В случае победы хорваты досрочно бы вышли на Евро-2020.
Хорватия с 14 очками занимает первое место. У валлийцев шесть очков за два тура до финиша турнира.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа E
Уэльс — Хорватия — 1:1 (1:1)
Голы: Влашич, 9 (0:1). Бэйл, 45+3 (1:1)Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Мур (Т.Робертс, 86)Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Бадель, 90), Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Брекало, Перишич, Петкович (Ребич, 64)Предупреждения: Вида, 15. Ловрен, 45+5. Петкович, 46. Мур, 57. Ракитич, 85. Аллен, 86. Модрич, 89. Джеймс, 90+7