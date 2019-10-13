Уэльс — Хорватия: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы, прошедшем в Кардиффе.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости — отличился Никола Влашич. В добавленное к первому тайму время Гарет Бэйл сравнял счет.

В случае победы хорваты досрочно бы вышли на Евро-2020.

Хорватия с 14 очками занимает первое место. У валлийцев шесть очков за два тура до финиша турнира.