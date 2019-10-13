Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор

В составе победителей отличились Лукас Аларио (20-я минута), Леандро Парадес (32, пенальти), Герман Песселья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86).
Еще один мяч в свои ворота срезал на 27-й минуте эквадорский хавбек Джон Эспиноса.
У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).
В предыдущем матче аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2).
Товарищеский матч
Эквадор — Аргентина — 1:6 (0:3)
Голы: Аларио, 20 (0:1). Эспиноса, 27 — в свои ворота (0:2). Л.Мартинес, 32 — с пенальти (0:3). Мена, 49 (1:3). Пеццела, 66 (1:4). Домингес, 82 (1:5). Окампос, 86 (1:6)Эквадор: Ортис, Аймар, Арреага, Эспиноса (Лопес, 46), Эступиньян (Паласиос, 65), Сифуэнтес, Сорноса (Валенсия, 46), Мендес (Киньонес, 46), Кастильо (Мена, 46), Эстрада, Плата (Альварадо, 65)Аргентина: Марчесин, Каннеманн, Л.Мартинес (Дибала, 46), Фойт (Саравия, 77), Пеццела (Балерди, 82), Акунья, де Пауль (Родригес, 46), Паредес, Аларио (Домингес, 57), Гонсалес (Варгас, 70), ОкампосПредупреждения: Паредес, 12. Аймар, 31. Мендес, 40. Пеццела, 61