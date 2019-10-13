Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор

разгромила(6:1) в товарищеском матче, пошедшем в Испании.

В составе победителей отличились Лукас Аларио (20-я минута), Леандро Парадес (32, пенальти), Герман Песселья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86).

Еще один мяч в свои ворота срезал на 27-й минуте эквадорский хавбек Джон Эспиноса.

У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).

В предыдущем матче аргентинцы сыграли вничью со сборной Германии (2:2).