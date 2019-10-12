Кейн: Поражение от Чехии — это тревожный звонок

Капитан сборной Англиипрокомментировал поражение от команды Чехии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Мы рано вышли вперед — идеальное начало для выездной игры, но после этого были небрежны с мячом. Двигались не так быстро, как обычно.

Во втором тайме действовали немного лучше, имели пару моментов, но, к сожалению, не воспользовались ими. Слишком легко отдавали мяч, особенно в первом тайме.

Каждый выездной матч в Европе сложен. Их поддерживали свои болельщики, на этом поле не было удобно играть, но это не оправдание. Это тревожный звонок, но мы в хорошем положении», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Англичане продолжают возглавлять турнирную таблицу группы А. 0