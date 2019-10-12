Кейн: Поражение от Чехии — это тревожный звонок

Гарри Кейн
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«Мы рано вышли вперед — идеальное начало для выездной игры, но после этого были небрежны с мячом. Двигались не так быстро, как обычно.
Во втором тайме действовали немного лучше, имели пару моментов, но, к сожалению, не воспользовались ими. Слишком легко отдавали мяч, особенно в первом тайме.
Каждый выездной матч в Европе сложен. Их поддерживали свои болельщики, на этом поле не было удобно играть, но это не оправдание. Это тревожный звонок, но мы в хорошем положении», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.
Англичане продолжают возглавлять турнирную таблицу группы А. 0